Italvolley al Palacalafiore, la sfida di Lucchetta: ‘Portiamo il volley reggino in serie A’

Un’atmosfera vibrante e ricca di entusiasmo ha accolto l’arrivo della Nazionale italiana al Palacalafiore per la grande sfida amichevole contro la Germania. Nel pre-gara, volti noti dello sport ed esponenti delle istituzioni locali hanno espresso tutta la propria soddisfazione per una serata di altissimo livello.

Andrea Lucchetta e il valore sociale dell’evento

Ad aprire il racconto è Andrea Lucchetta, ex campionissimo e commentatore televisivo, che con la sua consueta carica ha sottolineato il valore sociale dell’evento:

“Essere qui con l’esse di sorriso diventa ancora più importante perché il sorriso del pubblico, la voglia di schiacciata, e soprattutto: chi smisterà il gioco se non capitano Giannelli per i nostri schiacciatori? È una partenza meravigliosa dove al PalaCalafiore abbiamo dato un grande spunto con l’ingresso delle squadre nel Volley S3, abbiamo fatto giocare a Sitting Volley S3 perché la disabilità incontra il Sitting e quale miglior partenza se non questa all’interno di una partita dura contro la Germania? La nazionale di Fernando De Giorgi e del capitano Giannelli farà un ponte tra lo Stretto e poi un ponte direttamente verso la parte campana, dove ci sarà la prima gara degli europei in piazza del Plebiscito.”

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In chiusura, Andrea Lucchetta ha voluto lanciare un’ulteriore sfida per il futuro del movimento sul territorio, puntando dritto ai sogni e alla crescita delle nuove generazioni:

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