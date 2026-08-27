Italvolley al Palacalafiore, la sfida di Lucchetta: ‘Portiamo il volley reggino in serie A’
"Lavoreremo anche una squadra forte di Sitting per cui svilupperemo anche la parte sociale, importantissima" le parole di Lucchetta
27 Agosto 2026 - 08:03 | di Renato Pesce
Un’atmosfera vibrante e ricca di entusiasmo ha accolto l’arrivo della Nazionale italiana al Palacalafiore per la grande sfida amichevole contro la Germania. Nel pre-gara, volti noti dello sport ed esponenti delle istituzioni locali hanno espresso tutta la propria soddisfazione per una serata di altissimo livello.
Andrea Lucchetta e il valore sociale dell’evento
Ad aprire il racconto è Andrea Lucchetta, ex campionissimo e commentatore televisivo, che con la sua consueta carica ha sottolineato il valore sociale dell’evento:
“Essere qui con l’esse di sorriso diventa ancora più importante perché il sorriso del pubblico, la voglia di schiacciata, e soprattutto: chi smisterà il gioco se non capitano Giannelli per i nostri schiacciatori? È una partenza meravigliosa dove al PalaCalafiore abbiamo dato un grande spunto con l’ingresso delle squadre nel Volley S3, abbiamo fatto giocare a Sitting Volley S3 perché la disabilità incontra il Sitting e quale miglior partenza se non questa all’interno di una partita dura contro la Germania? La nazionale di Fernando De Giorgi e del capitano Giannelli farà un ponte tra lo Stretto e poi un ponte direttamente verso la parte campana, dove ci sarà la prima gara degli europei in piazza del Plebiscito.”
La sfida di Lucchetta: ‘Portiamo il volley reggino in serie A”
In chiusura, Andrea Lucchetta ha voluto lanciare un’ulteriore sfida per il futuro del movimento sul territorio, puntando dritto ai sogni e alla crescita delle nuove generazioni:
“Penso che la Calabria abbia bisogno di crescere, e ogni singola città metropolitana può avere le potenzialità e quindi l’impegno sarà proprio quello di andare verso la società industriale in grado di poter sostenere ogni singolo progetto. Avere un punto di riferimento immediato dà la concretezza con la quale si può realmente realizzare un sogno per i ragazzi di tutta la Calabria e spingere questo tipo di impianto a delle proiezioni importantissime. Quindi, sapendo che ci sarà una presentazione, ci sarà una squadra che ha preso con Lotito la voglia di portare magari in serie A il calcio, ma perché noi portiamo in serie A la squadra del Volley? E’ una sfida che lancieremo! Lavoreremo anche una squadra forte di Sitting per cui svilupperemo anche la parte sociale, importantissima. E che sorriso sia, che spettacolo sia, ora vado a commentarlo!”.
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