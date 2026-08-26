Primo set da storia al Palacalafiore: Italia-Germania 64-66, è primato mondiale

Un avvio di gara entrato direttamente nella leggenda della pallavolo mondiale. Nel test match della FIPAV Cup Men Elite al Palacalafiore, Italia e Germania hanno dato vita al set più lungo ed estenuante di sempre, disintegrando qualsiasi precedente primato mai registrato a livello planetario.

Dopo un’incredibile maratona durata circa un’ora e 30 minuti, a spuntarla nel parziale d’apertura è stata la formazione tedesca, capace di imporsi sugli Azzurri con il clamoroso punteggio di 64-66. Un risultato senza precedenti che cancella i libri di storia: polverizzati sia il record della Serie A italiana di Cuneo-Sisley Treviso (54-52), sia il primato mondiale fatto registrare nella Lega Coreana con il 56-54 dei KAL Jumbos.

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In un finale infinito ad altissima tensione agonistica, i ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi hanno annullato una quantità spropositata di set point prima di dover cedere alla stoccata decisiva. La Germania si assicura così un parziale d’avvio da annali, facendo esplodere i 4000 di Pentimele per uno spettacolo mai visto prima su un campo da volley, mentre la sfida prosegue sulle ali di un entusiasmo straripante.