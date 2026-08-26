L’estate del ‘Vulcano’ chiude col botto: a Gioia Tauro arriva Artie 5ive

Dopo un’estate scandita da grandi appuntamenti e ospiti di primo piano, il Vulcano Beach Club di Gioia Tauro si prepara a chiudere la stagione con un ultimo evento destinato a richiamare pubblico da tutta la Calabria.

Sabato 29 agosto, dalle ore 23:00, arriva al Vulcano Artie 5ive, tra i nomi più riconoscibili della nuova scena rap italiana. Sarà lui il protagonista di “The Real Closing Party”, la festa che saluterà una stagione particolarmente intensa per il locale sul lungomare di Gioia Tauro.

Dopo gli appuntamenti che hanno portato al Vulcano format e artisti di richiamo nazionale e internazionale, il calendario estivo si completa dunque con una serata interamente dedicata alle sonorità urban.

Artie 5ive, uno dei protagonisti della nuova scena rap italiana

Classe 2000 e originario di Milano, Artie 5ive, nome d’arte di Ivan Arturo Barioli, si è imposto rapidamente nel panorama rap e trap italiano, costruendo una forte identità musicale e conquistando soprattutto il pubblico più giovane.

La sua crescita è passata attraverso brani e collaborazioni che hanno ottenuto grande seguito sulle piattaforme digitali. Tra i pezzi che hanno contribuito alla sua affermazione ci sono “Anelli e collane”, “Ready Rock”, “Top G” e “ALBV”. Importante anche il sodalizio artistico con Rondodasosa, con il quale ha realizzato il progetto Motivation 4 The Streetz.

Nel suo percorso non sono mancate collaborazioni con alcuni dei protagonisti della scena urban italiana. Un repertorio che mescola rap e trap e che il pubblico potrà ascoltare anche nella cornice del Vulcano.

Il 29 agosto Artie 5ive sarà protagonista di un DJ set, per una serata pensata per trasformare il closing party in uno degli ultimi grandi appuntamenti della stagione estiva sulla costa reggina.

The Real Closing Party al Vulcano

Con il party del 29 agosto, il Vulcano Beach Club si avvia verso la conclusione di un’estate che ha visto Gioia Tauro diventare tappa di eventi capaci di attirare pubblico anche da fuori città.

Mare durante il giorno e musica nelle ore serali hanno caratterizzato ancora una volta la proposta del locale. Adesso manca l’ultimo appuntamento: Artie 5ive, cinque stelle e una notte dedicata al rap per salutare l’estate.

L’appuntamento è per sabato 29 agosto alle ore 23:00, al Vulcano Beach Club, sul lungomare di Gioia Tauro.

Info, ticket e tavoli

Per ticket e prenotazione tavoli è possibile contattare il numero 327 1858430.

I biglietti sono disponibili anche attraverso TicketSms.