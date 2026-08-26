Spada Fest 2026, Scilla celebra il pesce spada tra tradizione, sapori e spettacolo

Tre giorni dedicati a uno dei simboli più autentici di Scilla e della Costa Viola. Dal 28 al 30 agosto 2026 il lungomare della cittadina dello Stretto ospiterà lo Spada Fest, appuntamento che unisce gastronomia, cultura marinara, musica e spettacolo, con il pesce spada assoluto protagonista.

Una manifestazione che nasce con l’obiettivo di raccontare una tradizione profondamente legata alla storia di Scilla, trasformandola in un evento da vivere dal pomeriggio fino a tarda sera. Il claim scelto per questa edizione sintetizza lo spirito dell’iniziativa: “La tradizione che diventa spettacolo”.

Tre giorni sul lungomare di Scilla

Lo Spada Fest 2026 si svolgerà venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto sul Lungomare di Scilla, in uno scenario che rappresenta da sempre uno dei luoghi simbolo della pesca del pesce spada nello Stretto.

Gli stand apriranno ogni giorno alle ore 17:30, mentre gli spettacoli serali inizieranno alle ore 22:00.

Al centro della manifestazione ci sarà naturalmente la grande tradizione marinara locale. La pesca del pesce spada, tramandata nel tempo e strettamente connessa all’identità di Scilla, sarà il filo conduttore di un evento che punta a far conoscere non soltanto i sapori del territorio, ma anche la sua storia e la sua cultura.

La manifestazione proporrà infatti diverse aree dedicate alle degustazioni, alla cucina tipica, alla musica, all’intrattenimento e all’artigianato.

Il pesce spada, simbolo di Scilla e dello Stretto

Lo Spada Fest vuole essere prima di tutto un omaggio al mare e a chi, generazione dopo generazione, ne ha custodito tradizioni e conoscenze.

Il pesce spada non rappresenta semplicemente una specialità gastronomica. A Scilla è parte di un racconto più ampio, fatto di pescatori, imbarcazioni, tecniche tramandate e di un rapporto con lo Stretto che ha segnato profondamente la vita della comunità.

Durante le tre giornate sarà possibile immergersi in questa atmosfera attraverso gli spazi dedicati alla gastronomia e alle tradizioni locali, in una cornice resa ancora più suggestiva dal panorama del borgo e dal mare.

Come ricorda anche il messaggio scelto dagli organizzatori: “Per noi lo spada non è solo un pesce. È la nostra storia, la nostra identità, la nostra vita”.

Spada Fest, musica e spettacoli dalle 22

Non mancherà la parte dedicata all’intrattenimento.

Tra i protagonisti annunciati dello Spada Fest di Scilla figurano la Music Family Équipe e la Diapason Band, cover band dedicata al repertorio di Vasco Rossi.

Tra gli ospiti della manifestazione ci sarà inoltre Sossio Aruta, volto conosciuto dal grande pubblico televisivo.

Gli spettacoli prenderanno il via ogni sera alle ore 22, completando un programma pensato per accompagnare visitatori e turisti dalla degustazione fino alla musica serale.

Gastronomia, artigianato e tradizioni di Scilla

Lo Spada Fest non sarà soltanto cucina e concerti. L’iniziativa punta infatti a costruire un vero percorso dedicato alla cultura locale.

Accanto alle degustazioni e agli appuntamenti musicali troveranno spazio artigianato e tradizioni di Scilla, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni, la cultura e l’identità del territorio.

Tre serate che arrivano nel cuore dell’estate calabrese e che promettono di richiamare sul lungomare cittadini, visitatori e turisti, offrendo l’occasione per scoprire Scilla attraverso uno dei suoi elementi più rappresentativi.

L’appuntamento è quindi per 28, 29 e 30 agosto 2026, con apertura degli stand dalle 17:30 e spettacoli dalle 22:00.

Tra il mare dello Stretto, il profilo inconfondibile di Scilla e una tradizione che attraversa generazioni, lo Spada Fest 2026 si prepara a trasformare per tre giorni il lungomare in un grande spazio dedicato ai sapori, alla musica e alla storia marinara calabrese.