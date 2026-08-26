Reggio, visita del Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola

Il saluto del Sindaco Cannizzaro e di Giusi Princi in aeroporto: "Benvenuta nella città più bella del mondo"

Arriva a Reggio Calabria, in visita privata, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. “Benvenuta nella città più bella del mondo”, il benvenuto del sindaco Cannizzaro presso l’aeroporto dello Stretto.

“È stato un grande onore accogliere, insieme al neo Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Un incontro dal forte valore simbolico, che segna l’inizio di una nuova stagione per Reggio e per la Calabria.

Per la prima volta, l’Amministrazione reggina esprime una vicinanza così forte e concreta alle Istituzioni europee: il segno di una città che cambia passo, amplia i propri orizzonti e sceglie con determinazione di essere sempre più protagonista nell’Europa delle opportunità, dello sviluppo e della crescita.

Reggio guarda all’Europa. E l’Europa guarda a Reggio.

È questa l’impronta nuova che vogliamo lasciare: una città autorevole, aperta, ambiziosa. Una Reggio sempre più europea e una Calabria sempre più centrale nel Mediterraneo.

Grazie, Presidente Metsola.

Grazie, Roberta”, il benvenuto dell’eurodeputata Giusi Princi.