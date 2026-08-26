Il Palacalafiore risponde presente: Reggio abbraccia la Nazionale di volley – FOTO

Reggio Calabria ha risposto nell’unico modo che conosce quando il grande sport chiama: con calore, passione e un entusiasmo contagioso.

Oltre 4000 spettatori al Palacalafiore per la Nazionale

L’arrivo della Nazionale maschile di pallavolo al Palacalafiore per l’esordio nella FIPAV Cup Men Elite contro la Germania ha riacceso l’orgoglio sportivo della città, con una risposta straordinaria di pubblico: oltre 4000 spettatori hanno riempito l’impianto di Pentimele, trasformandolo in una vera e propria conca di affetto per i campioni guidati da Ferdinando De Giorgi.

Grande entusiasmo a Reggio Calabria per Italia-Germania

Un’atmosfera da grandi occasioni ha fatto da cornice alla sfida tra azzurri e tedeschi, confermando quanto il territorio calabrese fosse assetato di eventi internazionali di altissimo livello.

Sin dai giorni precedenti la gara, la presenza del gruppo capitanato da Simone Giannelli ha generato un’attesa febbrile, culminata in un colpo d’occhio eccezionale sugli spalti, dove famiglie, giovani appassionati e le tante realtà sportive locali si sono uniti in un unico coro per spingere l’Italia verso un debutto da ricordare.

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Reggio Calabria e il Palacalafiore hanno promosso a pieni voti l’evento, riaffermando la capacità dell’impianto reggino di essere palcoscenico ideale per le grandi notti del volley italiano e lasciando un segnale chiaro alla FIPAV: la Calabria risponde sempre “presente”.