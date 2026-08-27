Cinquefrondi, premiati sei giovani con le borse di studio intitolate al Dottor Raffaele Manferoce

Una serata dedicata ai giovani, al merito e alla memoria di una figura importante per la comunità di Cinquefrondi. Sabato 22 agosto, nella piazza adiacente a Palazzo Manferoce, sede del Municipio, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate al dottor Raffaele Manferoce, che ha visto protagonisti sei ragazzi distintisi per il loro percorso scolastico e per i risultati raggiunti.

Un’iniziativa dedicata ai giovani e alla memoria di Raffaele Manferoce

Un’iniziativa nata dalla volontà della famiglia Manferoce e condivisa dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di trasformare il ricordo del dottor Manferoce in un’occasione concreta per sostenere e incoraggiare le nuove generazioni.

A rendere particolarmente significativo l’appuntamento è stata proprio la sinergia tra la famiglia e le istituzioni. La scelta di istituire le borse di studio rappresenta infatti la volontà comune di investire sui ragazzi, riconoscere il loro impegno e offrire un piccolo ma importante sostegno al loro percorso di crescita. Un gesto che guarda al futuro e che vuole diventare, nel tempo, un appuntamento capace di coinvolgere e motivare sempre più giovani.

Gli interventi e la consegna delle borse di studio

Nel corso della serata sono intervenuti Ornella Manferoce, in rappresentanza della famiglia, l’Assessora alla Pubblica Istruzione Roberta Manfrida e il Sindaco Michele Conia. Successivamente alla consegna delle Borse di Studio, la piazza si è animata grazie alla bravura dei New Wave Duo, che hanno intrattenuto i cittadini in un momento di condivisione e di festa.

Durante il suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato il particolare significato della data e il legame tra la memoria della comunità e i giovani che ne rappresentano il futuro:

“Il 22 agosto ricordiamo un pezzo di storia importante di questa comunità, uno dei più importanti che è Raffaele Manferoce e contemporaneamente lo leghiamo ad un pezzo importante di presente e futuro di questa comunità che sono questi 6 meravigliosi ragazzi”.

Il ricordo di Raffaele Manferoce e Pippo Tropeano

Il Sindaco ha poi ricordato che proprio lo scorso anno erano stati intitolati il Palazzo municipale e la piazza a Raffaele Manferoce e Pippo Tropeano, due figure storiche di Cinquefrondi. Un legame che oggi trova una nuova espressione attraverso una iniziativa rivolta ai ragazzi.

“Questa data è importante perché lo scorso anno eravamo qui ad intitolare il palazzo municipale e questa piazza a due figure storiche per Cinquefrondi: Raffaele Manferoce e Pippo Tropeano“.

Nel suo intervento, Conia ha voluto evidenziare anche il valore della scuola e delle tante eccellenze presenti nella comunità: «Ci sono tante altre eccellenze nella nostra scuola e per questo ringrazio chi oggi rappresenta qui la nostra scuola, che oggi è un’eccellenza che non ha nulla da invidiare agli altri paesi».

I sei studenti premiati sono Giorgia Bono e Lucia Napoli, per le classi prime; Giorgia Depino, per la classe seconda; Matteo Francesco Lamanna, Michele Condoluci e Sofia Pia Pagano, per le classi terze. I loro risultati rappresentano un esempio, ma anche il simbolo di una realtà scolastica che continua a offrire alla comunità giovani capaci e determinati. La loro storia e il loro impegno diventano uno stimolo per tutti gli altri ragazzi a credere nello studio e nelle proprie capacità.

Il Sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento all’Assessora Roberta Manfrida per il lavoro svolto e per aver curato l’organizzazione della serata, contribuendo alla riuscita dell’iniziativa.

Memoria e futuro insieme per le nuove generazioni

La cerimonia ha avuto così un significato che va oltre la semplice consegna di un riconoscimento. La famiglia Manferoce e l’Amministrazione comunale hanno scelto di camminare insieme per i giovani, mettendo a disposizione della comunità una iniziativa capace di unire memoria e futuro.

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Ricordare il dottor Raffaele Manferoce attraverso il sostegno a sei ragazzi significa infatti dare continuità a una storia e, allo stesso tempo, guardare avanti. Significa dire ai giovani che il loro impegno viene visto, riconosciuto e sostenuto.

È questo lo spirito con cui l’Amministrazione intende proseguire questa collaborazione: fare della memoria un valore vivo e trasformarlo in una opportunità per le nuove generazioni. Una serata semplice ma importante, nella quale Cinquefrondi ha celebrato sei dei suoi giovani talenti e ha ribadito un messaggio chiaro: investire sulla formazione e sul merito significa investire sulla crescita e sul futuro dell’intera comunità.