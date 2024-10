Aeroporti Calabria: Occhiuto annuncia il nuovo direttore commerciale Sacal

“Siamo davvero contenti che Mauro Bolla, fino a pochi giorni fa country manager di Ryanair Italia, abbia deciso di diventare il nuovo direttore commerciale della Sacal.

Bolla, che negli ultimi due anni di interlocuzioni ha consolidato un positivo rapporto con la Calabria, lascia la prima compagnia aerea d’Europa per abbracciare il nostro progetto di sviluppo della Regione. Dopo Marco Franchini, che aveva lasciato la direzione generale dell’aeroporto di Catania per trasferirsi in Calabria, adesso arriva Mauro Bolla, già responsabile in Italia di Ryanair, per rendere i nostri aeroporti sempre più competitivi e attrattivi”.