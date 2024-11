Max Gazzè: Reggio Calabria? Accoglienza bellissima!

Citynow ha incontrato Max Gazzè al termine del primo concerto del tour ‘Al teatro sotto casa’ nei locali della ‘Luna Ribelle’. L’artista romano si racconta spiegando il suo amore per il teatro, per il sud e per il cinema.Max hai voluto iniziare il concerto ricordando le fiamme del museo dello strumento musicale di Reggio Calabria. Un atto che ha offeso l’intera città.‘L’incendio doloso che ha distrutto il museo dello strumento musicale mi ha colpito molto. Quello che è successo è frutto dell’ignoranza e della stupidità. Rappresenta qualcosa di orrendo ed incomprensibile. Nemmeno i nazisti bruciavano i musei. E’ come bruciare la biblioteca di Alessandria. Ho voluto ricordare questo atto sul palco perché amo la musica e quello che è successo è inaccettabile.’Prima tappa del tour ‘Al teatro sotto casa’ a Reggio Calabria. Questa volta si parte dal sud.‘Insieme al manager Ruggero Pegna abbiamo deciso di partire dal sud con l’allestimento del tour a Cosenza. Mi piaceva iniziare il tour proprio da Reggio Calabria. Sono contentissimo dell’accoglienza ricevuta dal pubblico reggino, un’accoglienza davvero straordinaria. Abbiamo fatto anche un bis fuori programma che ha esaltato tutti i musicisti della band. Ho vissuto un grande scambio energetico con la platea. Per questo voglio rivolgere un grazie a tutto il pubblico reggino. Mi piacerebbe ritornare a Reggio Calabria e rimanere qualche giorno in più.’Come mai la scelta di esibirti all’interno dei teatri?‘Il teatro ti permette di valorizzare alcune sonorità evidenziando al massimo le canzoni. I brani acquistano un sapore diverso nelle versioni teatrali. Essendo la prima data del tour devo ammettere che ho suonato tutte le canzoni con grande concentrazione e contemplazione.’Molti ricordano il tuo viso nel film di Rocco Papaleo ‘Basilicata Coast to Coast’. ‘Ci saranno sicuramente altre occasioni per recitare. I molti impegni con la musica non mi consentono di dedicarmi ad altri progetti come quelli cinematografici. In questo momento da quando è uscito l’album ‘Sotto casa’ ho fatto la tournèe nei club, ho girato un po’ l’Europa e quest’estate abbiamo girato un po’ ovunque. Da gennaio in poi finirà il live ‘Al teatro sotto casa’ e potrò permettermi di fare qualcosa con il cinema…’