Mecacci post Valmontone: “Brava la Virtus, noi abbiamo bisogno di un rinforzo” – VIDEO

Matteo Mecacci è deluso dalla prestazione dei suoi ma consapevole che serve un altro giocatore per il suo roster:

“Valmontone ha meritato la vittoria, conducendo l’intero match con autorità. Credo ci sia poco da recriminare sul campo. E’ la prima volta che la mia squadra gioca così male. Non abbiamo lottato abbastanza, così fa ancora più male. Abbiamo tante difficoltà, è chiaro che questa squadra è totalmente spremuta. Io auspico che entro giovedì prendiamo un giocatore, siamo rimaneggiati. Senza Fallucca è ancora peggio. Fall dopo qualche minuto ha preso diversi falli. Posso inventare di tutto ma così non possiamo proprio giocare. Ci siamo rifugiati sulla zona, però poi Valmontone ci ha punito. Scinderei il discorso tecnico da quello fisico. Anche con Fallucca con questa bassa intensità avremmo perso. Il roster però così è scarno, ribadisco, soprattutto nel comparto lunghi non è sufficiente. Adesso proviamo a lavorare in vista di venerdì 1 marzo, dispiacerebbe arrivare nella parte finale del campionato e vanificare tutti i sacrifici. Mi serve un giocatore e soprattutto la mia figura deve essere esclusivamente dedicata all’area tecnica. Dobbiamo ancora conquistarci i playoff, le capolista stanno andando bene. Dopo il closing c’è maggiore serenità, adesso dobbiamo fare nuovamente pallacanestro”.