Viola sconfitta a Valmontone. La Virtus domina l’intero match

La Mood Project Viola Reggio Calabria reduce da una sconfitta in quel di Catania dopo aver sofferto con i siculi prova a rialzarsi contro la Virtus Valmontone che molto bene ha figurato nell’ultima giornata in casa della Decò Caserta.

PRIMO QUARTO

I primi due punti del match sono di Bisconti. Grilli piazza la tripla del 5 a 0. Un’altra tripla sempre di Grilli. Bisconti subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi disponibili. Bisconti mette anche il canestro successivo. (12-0). Carnovali subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi. Scodavolpe subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi. Carnovali mette una tripla. (14-5). Grilli non si ferma più, firma un’altra tripla. Agbogan risponde sempre a tre punti. Paesano da sotto per il 17-10. Il ritmo del match è davvero alto. Pierangeli da sotto. Bisconti mette il 21 a 10, si chiude con questo punteggio la prima frazione.

SECONDO QUARTO

Scodavolpe tira un libero dovuto ad un tecnico a Vitale a fine primo quarto che realizza come Di Poce il tiro da tre, risponde Fall per il 25 a 12. Alessandri piazza la tripla del -10 per i neroarancio. Scodavolpe realizza un altro tiro da tre. Fall subisce fallo. Mette uno dei due tiri liberi. (28-16). Fall subisce fallo nuovamente e mette uno dei due tiri dalla lunetta. Ruiu realizza da sotto e subisce fallo mettendo il tiro libero disponibile. Ruiu ne mette un altro. Time Out per la Viola sul 33 a 17 per i padroni di casa. Fall subisce fallo, mette un tiro dei due liberi disponibili. Bisconti mette altri due punti (35-18). Paesano mette un tiro da due punti. Ruiu subisce fallo e mette entrambi i tiri liberi. Alessandri dalla media mette il 37 – 22. Scodavolpe piazza una tripla pazzesca. Ottimo tiro in reverse di Nobile. Scodavolpe simula il fallo subito in elevazione sul tiro da tre, si prende il tecnico e Nobile realizza il tiro libero. (40 -25). Scodavolpe segna, risponde Alessandri in reverse. Bisconti segna. (44-27). Di Poce subisce fallo, ma sbaglia entrambi i liberi. Si chiude così la seconda frazione di gioco.

TERZO QUARTO

Nobile con un tiro preciso mette due punti. Fall appoggiando il tiro al tabellone mette il 44-31. Bisconti da sotto mette due punti. Grilli piazza una tripla. Scodavolpe continua ad essere ON FIRE con un’altra tripla. Mecacci chiama Time Out. Agbogan realizza da tre. Carnovali realizza e si prende un tiro libero e realizza. Grilli ne mette un’altra da tre. Carnovali subisce fallo e realizza il 55-39. Fall subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi. Pierangeli subisce fallo e mette entrambi i tiri liberi. Paesano in reverse realizzai il -14 neroarancio. Fallo tecnico a coach Mecacci. Grilli realizza il tiro disponibile. Bisconti subisce fallo e mette entrambi i tiri liberi. Paesano da sotto segna due punti. Fall mette da sotto due punti e si prende un tiro libero che sbaglia. Carnovali penetra e segna. Si chiude il terzo periodo sul 60 a 49.

ULTIMO QUARTO

Nobile penetra e realizza il -9 per i neroarancio. Carnovali dall’angolo segna il 60 a 53. Time Out per Valmontone. Ugolini penetra e segna. Scodavolpe interrompe il momento positivo della Viola piazzando la tripla del 65 – 53. Bisconti da tre porta il vantaggio della Virtus sul +15. Scodavolpe non sbaglia ancora una volta da tre. Grilli subisce fallo e realizza i tiri liberi disponibili. Vitale segna. Chiamato un altro tecnico a Paesano. Grilli segna il tiro libero disponibile. Ugolini un tiro libero su due. Vitale in sottomano segna. (76-57). Bisconti subisce fallo e mette entrambi i tiri liberi. Fall realizza da due. Nell’azione successiva subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi. Di Poce segna e subisce fallo, segna dalla lunetta. Nobile mette una tripla. Di Poce segna da sotto l’86 a 64. E’ il risultato finale. La Virtus Valmontone ha dominato dal primo all’ultimo minuto.

Il tabellino

Virtus Valmontone – Mood Project Reggio Calabria: 86- 64 (21-10; 23-17; 16-22; 26-15)

Virtus Valmontone: Grilli 20, Pichi , Livelli 5 , DiPoce 6, Ruiu 7 Ugolini 3, Arnaut, Misolic, Pierangeli 4, Scodavolpe 20, Sabbatino n.e, Bisconti 21. Coach: Mattioli. Assistente: Cecconi

Mood Project Reggio Calabria: Ciccarello, Grgrurovic n.e , Fall 15, Fallucca n.e, Agbogan 6 Carnovali 14, Paesano 8, Nobile 10, Vitale 4. Coach: Mecacci, Ass.ti: Trimboli , Motta

Arbitri: Lillo , Acella