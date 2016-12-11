‘I Medici, una dinastia al potere’ il primo libro della trilogia di Strukul

Dal romanzo di Matteo Strukul è nata la serie tv di successo: la Firenze del 1429 tra cospirazioni, peste e arte nel libro della domenica

Come ogni domenica CityNow vi propone un libro da leggere. A far da protagonista questa settimana è il libro da cui, di recente, è stata tratta una serie tv che in Italia ha avuto non poco successo: “I Medici”.

Il libro scritto da Matteo Strukul, autore italiano di diversi thriller storici, ha dato da poco inizio ad una trilogia che ha per protagonista la famiglia più famosa e discussa del Rinascimento italiano.

La trama: la Firenze del 1429

Ci troviamo nella Firenze del 1429, protagonisti di questo primo libro sono Cosimo e Lorenzo de’ Medici figli di Giovanni de’ Medici e la loro vita, tra cospirazioni, peste, guerra e arte. L’immancabile arte di Brunelleschi che nel corso di questi libri sarà probabilmente protagonista tanto quanto i componenti della famosa famiglia fiorentina.

Alla morte del patriarca Giovanni de’ Medici, i figli Cosimo e Lorenzo si trovano infatti a capo di un autentico impero finanziario, ma, al tempo stesso, accerchiati da nemici giurati come Rinaldo degli Albini e Palla Strozzi, esponenti delle più potenti famiglie fiorentine. In modo intelligente e spregiudicato in due fratelli conquistano il potere politico, bilanciando uno spietato senso degli affari con l’amore per l’arte e la cultura.

Mentre i lavori per la realizzazione della cupola di Santa Maria del Fiore procedono sotto la direzione di Filippo Brunelleschi, gli avversari di sempre continuano a tessere le loro trame. Fra loro c’è anche una donna d’infinita bellezza, ma dal fascino maledetto, capace di ghermire il cuore di un uomo.

Nell’arco di quattro anni, dopo essere sfuggito ad infinite peripezie, Cosimo finirà in prigione, rischiando la condanna a morte. Fra omicidi, tradimenti e giochi di palazzo, questo romanzo narra la storia di un’Italia che si trova al centro dell’Europa.

Il libro e la serie tv a confronto

Così come è scritto nella storia, anche nel libro non mancano di certo gli intrighi e i colpi di scena. Se infatti gli spettatori che hanno seguito la serie tv sono rimasti un po’ delusi dalla mancanza di dettagli e dalla storia un po’ romanzata e diluita, questa non è certo l’impressione che avrete leggendo il libro di Strukul.

Risulta infatti evidente agli occhi del lettore, come lo scrittore si sia impegnato al massimo nel creare un’opera accurata, che non cade nel banale anche con la presenza di personaggi fittizi. Nonostante l’arco di tempo in cui la storia narrata non sia di certo breve, anzi si tratta di 10 lunghi anni.

Anche se la storia de’ I Medici è nota ai più, la bravura di Strukul sta proprio nel rendere una storia trita e ritrita, innovativa e piacevole da leggere.