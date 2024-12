Medicina a Reggio, ci siamo. Occhiuto: ‘La città avrà la sua Facoltà’. Fissata la data chiave

“La Calabria che verrà”, intervista Rai al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, la prima dopo l’intervento di cardiochirurgia. Tanti i temi affrontati: la convalescenza, gli impegni per le tante vertenze aperte, a cominciare dal caso Abramo, la sanità, i giovani, gli auspici per il nuovo anno.

Al nostro Tg parla il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, che domani parteciperà alla conferenza stampa di Reggio per il capodanno Rai.

“Reggio avrà la sua Facoltà di Medicina“. Poco più di due mesi fa, l’on. Giusy Princi, annunciava così, all’interno dei locali dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, il nuovo prestigioso corso di studi.

Un traguardo importante che arricchirà il ventaglio dell’offerta formativa della Mediterranea e che porterà non pochi vantaggi all’intero territorio metropolitano.

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Reggio Politik‘, in onda ieri su ReggioTv nelle scorse settimane, l’on. Princi è tornata sull’argomento ‘Medicina a Reggio’:

“Abbiamo già fissato un incontro che terremo a breve – le parole dell’On. Princi – Lo faremo al GOM insieme al direttore Scaffidi, al rettore dell’Unical prof. Leone, al rettore dott. Zimbalatti e al direttore generale Calabrò della Regione Calabria. Sarà un incontro importante che ci permetterà di dar eseguito ad un impegno assunto dal Governatore Occhiuto“.

L’incontro, di particolare rilevanza per quanto riguarda il percorso di avvicinamento per la Facoltà di Medicina a Reggio, secondo quanto raccolto si terrà subito dopo l’Epifania, martedi 7 gennaio. Piena conferma, rispetto a quanto affermato dall’ex vice presidente della Regione Calabria e attuale europarlamentare, anche dalle affermazioni del presidente Occhiuto alla Rai.

“Obiettivo nel 2025 fuori dal Commissariamento. Sanitá distrutta dalla stessa politica che lo ha generato, vogliamo uscirne il prima possibile così da poter essere autonomi nelle scelte. Per quanto riguarda gli ospedali, abbiamo svoltato per quello di Vibo e della Sibaritide, adesso serve un’accelerazione per il nosocomio della Piana di Gioia Tauro e Cosenza”.

Sulla Facoltà di Medicina, dopo essere riusciti ad attivarla a Cosenza e Crotone, Occhiuto assicura: “Nei prossimi mesi anche Reggio Calabria avrà la sua Facoltà. Abbiamo il dovere di aumentare l’offerta formativa per costruire opportunità per i giovani”.