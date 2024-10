Reggio, l’annuncio di Giusy Princi: ‘Ci sarà la Facoltà di Medicina’

Reggio Calabria spera di arricchire l’offerta formativa del proprio ateneo con un corso di laurea in Medicina. Se ne parla da oltre un anno, con continui incontri e discussioni tra gli addetti ai lavori ed enti istituzionali. La nascita di un polo universitario di Medicina darebbe ancora più slancio e prestigio all’Università di Reggio, cresciuta negli ultimi anni, grazie al lavoro avviato dal rettore Giuseppe Zimbalatti.

L’ultima importante dichiarazione arriva dall’eurodeputata Giusy Princi, che nel corso di un incontro presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di presentazione del percorso biomedico di sperimentazione, ha dichiarato:

“Stiamo lavorando, ci siamo riusciti a Crotone e adesso stiamo lavorando a Reggio Calabria. Stiamo lavorando insieme al presidente Occhiuto, al direttore Scaffidi e al rettore Zimbalatti e con tutto il sistema universitario per realizzare questo progetto, affinché anche Reggio possa avere il suo corso di studi in medicina, come già avvenuto in altre città calabresi”.

E ancora. L’europarlamentare di Forza Italia Giusy Princi aggiunge:

“Lavoriamo affinchè Reggio Calabria possa avere un corso quinquennale di Medicina perchè lo merita una città. Sappiamo bene quanto il presidente Occhiuto stia facendo per elevare la qualità della sanità, martoriata perchè è stata per 12 anni commissariata”.

Giusy Princi, nel corso della conferenza è stata ancora più chiara ed esplicita:

“Reggio Calabria avrà la sua Facoltà quinquennale di Medicina e non sarà costola di alcuna università calabrese”.

Reggio Calabria si prepara dunque, dopo l’annuncio dell’ex vice presidente della Regione Calabria, ad un’importante novità.