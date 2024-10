Reggio, il futuro della Mediterranea tra nuovi spazi e quel ‘sogno’ chiamato Medicina

Oggi, restare a Reggio Calabria per studiare, crescere e costruire un futuro professionale non è solo una scelta possibile, ma un’opportunità concreta. L’Università Mediterranea sta dimostrando che il Sud non è più una terra da cui dover per forza andar via per chi cerca qualità nell’istruzione, ma un luogo in cui investire sul proprio talento.

Durante la trasmissione “Live Break”, format di attualità targato CityNow, il magnifico rettore Giuseppe Zimbalatti ha presentato progetti innovativi e una visione che punta a fare dell’Università Mediterranea un centro di eccellenza, pronto a competere con i migliori atenei nazionali.

Il Bosco Urbano e il Cineforum: spazi per crescere, dentro e fuori l’aula

L’ateneo di Reggio Calabria sta trasformando la propria identità con nuovi spazi che coniugano ambiente, cultura e vita sociale. Il Bosco Urbano, con i suoi 5000 nuovi alberi, è solo uno dei segnali di quanto l’università stia puntando sulla sostenibilità.

“Non si tratta solo di creare aree verdi, ma di farne parte integrante del nostro campus e della vita degli studenti – ha spiegato Zimbalatti. Un progetto che guarda al futuro, ma che è già realtà”.

E non è finita qui. Mentre i cinema chiudono in città, la Mediterranea ne apre uno.

“Abbiamo voluto realizzare un luogo dedicato alla cultura cinematografica, il Cineforum di Ateneo – ha affermato il rettore. Questa nuova sala da 90 posti non è un semplice spazio per proiezioni, ma un punto di incontro dove gli studenti possono vivere il cinema come esperienza formativa e culturale”.

Un chiaro segnale che l’Università Mediterranea non è solo studio, ma anche crescita personale e partecipazione attiva alla vita culturale di Reggio Calabria.

Collegamenti e infrastrutture: un campus a misura di studente

Avere un campus ben collegato è essenziale per garantire un’esperienza universitaria completa.

“Stiamo completando una nuova strada che collegherà i dipartimenti di Architettura, Ingegneria e Agraria, facilitando così gli spostamenti tra le diverse aree del campus,” ha dichiarato Zimbalatti. L’università sta lavorando anche con il Comune di Reggio Calabria per migliorare i collegamenti con il centro città, rendendo il campus più accessibile e integrato nella vita urbana.

Facoltà di Medicina: a che punto siamo?

A Reggio Calabria potrebbe nascere un centro formativo in grado di trattenere i tanti giovani calabresi che sognano di diventare medici, anche se la strada sembra ancora lunga.

“La Mediterranea è pronta a fare la sua parte, ma servono alleanze istituzionali e risorse economiche” ha spiegato Zimbalatti a CityNow.

Se realizzato, il corso di laurea sarebbe una svolta per la città e l’intera regione, fornendo finalmente l’opportunità di formarsi in un campo tanto richiesto.Tuttavia, questa possibilità riporta alla luce un aspetto cruciale della storia accademica della regione.