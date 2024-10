Medicina all’Unical, Bevacqua a Fiorita: ‘Serve una riflessione comune scevra da contrapposizioni territoriali’

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua ha scritto una lettera aperta al sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita per aprire una discussione, priva di polemiche, in ordine all’apertura del corso di laurea in Medicina presso l’Unical.

«Si tratta di temi che riverberano in diversi modi sui diritti dei calabresi e sulla crescita della nostra terra – scrive Bevacqua al sindaco Fiorita – e ritengo si sia perfettamente d’accordo sul fatto che declinarli in termini di contrapposizioni territoriali non gioverebbe di certo alla Calabria».

Leggi anche

Secondo Bevacqua serve inquadrare il tema all’interno di un più ampio e organico discorso di sistema che abbracci il mondo universitario calabrese nel suo insieme e ne ripensi la necessità del suo essere rete attrattiva e funzionale in grado di rispondere in maniera efficace alle sfide della formazione e della ricerca; tale, pertanto, da fornire ai migliori giovani le possibilità e le buone ragioni per restare in Calabria.

Per queste ragioni il capogruppo dem, insieme agli altri consiglieri regionali del Pd, chiede al sindaco un incontro da realizzarsi nei prossimi giorni insieme agli altri esponenti del centrosinistra catanzarese e anticipa: