Al Medinblu torna l’appuntamento con il buon cibo, la buona musica e il divertimento

Picnic in the Rooftop, tutti i dettagli dell'evento. Prenotazione obbligatoria

Domenica 24 Novembre vi aspettiamo sul Rooftop dell’Hotel Medinblu per una serata speciale con i Night Voyage. Dalle ore 18.00, buona musica, buon cibo e tanto divertimento… e a breve grandi novità nel terrazzo del Medinblu.

Torna l’arte al Medinblu e si riparte all’insegna della musica elettronica.

Night Voyage: musica elettronica al Rooftop

Una serata speciale vedrà l’esibizione del gruppo olandese NIGHT VOYAGE, per la prima volta in tour in Italia. Con melodie evocative, texture stratificate e groove pulsanti, Night Voyage è una band indie-elettronica residente ad Amsterdam.

La band è una collaborazione internazionale tra:

Arjuna Schiks : produttore di musica elettronica

: cantante Damiano Tracà: polistrumentista

Il loro stile è un mix di Indie Electronic e Melodic House, una combinazione unica che crea sonorità raffinate.

DJ Set di Alex Perdido

Abbinato al sound dei Night Voyage ci sarà il dj set di Alex Perdido, che con la sua selezione di Afro tropical Beat creerà il giusto mood per una serata indimenticabile.

E non finisce qui: il costo dell’ingresso è di 20 euro e include:

Una food box con ottime proposte tapas

Picnic in the Rooftop

Dettagli dell’evento:

Musica dal vivo : Night Voyage

: Night Voyage DJ Set : Alex Perdido

: Alex Perdido Food box : tapas gustose e drink inclusi

: tapas gustose e drink inclusi Costo : 20 euro

: 20 euro Orario: Start ore 18.00

Location: Rooftop dell'Hotel Medinblu,

Via D. Tripepi, 98, Reggio Calabria 89125.

Prenotazione obbligatoria: 377 0809755.