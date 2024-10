Mediterranea, dibattito virtuale con Giulio Tremonti

Dopo il grande successo, a livello di numeri e di contenuti della settimana scorsa con l’ospite Prof. Carlo Cottarelli, i ragazzi del Gruppo Studentesco La Proposta non si fermano e promuovono un altro incontro di spessore con il Prof. Giulio Tremonti dal titolo PETROLIO-TRILIONI-PIPISTRELLI.

L’ex Ministro dell’Economia e delle Finanze “incontrerà” gli studenti reggini coadiuvati, dal sempre presente ed attento Direttore di Dipartimento DiGiES Prof. Massimiliano Ferrara e dal Docente di Diritto Tributario Prof. Giuseppe Pizzonia.

Continua, quindi, il forte legame che si è instaurato tra studenti e Corpo Docenti all’interno del nostro Ateneo a dimostrazione della volontà di entrambe le parti di utilizzare il tanto tempo a disposizione, causa Covid-19, per fornire uno spazio di informazione culturale in un mondo, quello dei social, non tanto incline a questo tipo di iniziative.