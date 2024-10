Dalla Mediterranea alla Coimbra, il nuovo traguardo del prof. reggino Viglianisi Ferraro

L’anno inizia con buone notizie per il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, che continua a dimostrare la sua eccellenza, come attestato dal riconoscimento ottenuto in tal senso dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il prof. Angelo Viglianisi Ferraro, docente di diritto privato europeo e direttore del Centro di ricerca internazionale MICHR del DIGIES, è stato chiamato a svolgere il 22 gennaio 2020 una Lezione, nell’ambito delle “International Lectures on Vulnerabilities and Law”, presso l’Università di Coimbra, il più antico e prestigioso Ateneo del Portogallo.

Al ciclo di lezioni in questione sono stati invitati nei mesi scorsi grandi studiosi del diritto, come il prof. Jochen Taupitz (Germania), il prof. Martin Buijsen (Paesi Bassi), la prof.ssa Svetlana Pospelova (Russia) ed il prof. Fernando Llano Alonso (Spagna). Modererà l’incontro il prof. Jorge Sinde Monteiro, uno dei maggiori civilisti europei, coordinatore nazionale dell’European Civil Code Group e membro dell’European Tort Law Group.