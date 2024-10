‘Mediterranean Cup’ – Coni Calabria, Condipodero: ‘Lo sport fa bene e crea indotto economico’

La 36esima edizione della ‘Mediterranean Cup‘ in corso di svolgimento a Reggio Calabria, competizione internazionale classe Optimist messa in piedi dalla New Sport Academy A.S.D. in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, il Circolo Velico, e patrocinata dalla Regione Calabria – Sezione Turismo – Calabria Straordinaria, continua a regalare grandi emozioni. Presente tra le tante autorità sportive e politiche anche il Presidente Regionale del Coni Calabria Maurizio Condipodero: “Lo sport riesce ad essere il terminale delle iniziative positive sul territorio, fa bene intanto alla salute, crea indotto dal punto di vista economico in una città a vocazione turistica come Reggio Calabria e poi questo bellissimo mix tra movimento e tanti colori. Il turismo sportivo si colloca al quarto posto per quello che riguarda l’economia italiana. Lo sport riesce ad utilizzare tutte le forze della natura, lo sport è pulito, fa bene a prescindere perchè concentra valori sociali, ecosostenibili che ogni territorio dovrebbe avere. Spero e mi auguro che le forze politico-amministrative investano di più sugli impianti, in questa circostanza è il mare un impianto naturale. Vorrei ringraziare la società New Sport Academy insieme a tutte le altre componenti che hanno consentito il raggiungimento di questi risultati. Dai uno sguardo a questo splendido scenario, il mare, i venti, le imbarcazioni, un concentrato non solo di sport ma anche di tutto quello che potrà essere il futuro di questi all’interno della vita sociale“.