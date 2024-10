Mediterranean Life spazzato via dal nuovo piano spiaggia? Falduto: ‘Mostro burocratico’

L’ambizioso progetto del Mediterranean Life rischia di essere spazzato via dal nuovo piano spiaggia del comune di Reggio Calabria. Ad affermarlo è l’imprenditore reggino Giuseppe Falduto, tra i protagonisti del progetto di risonanza internazionale, che aiuterebbe la città a cambiare radicalmente volto.

“Con l’approvazione della Variante al piano spiaggia vigente il Consiglio Comunale e questa Amministrazione hanno detto “NO” al progetto di Mediterranean Life. 6.000 posti di lavoro nel settore del turismo e della nautica sono stati ritenuti insufficienti per inserire la nuova portualità all’interno del “nuovo mostro burocratico” , scrive Falduto su Facebook.

L’imprenditore reggino scende nel dettaglio riguardo le motivazioni che ostacolano la realizzazione di ‘Mediterranean Life’.

“La variante al Piano Spiaggia, preclude la possibilità anche ai punti di ormeggio di avere punti di ristoro e servizi di accoglienza per i naviganti oltre a prevedere tutta una serie di vincoli che determineranno la chiusura di molte attività. Spero che molti errori possano essere corretti prima dell’entrata in vigore altrimenti addio sogni di sviluppo turistico per Reggio Calabria”.