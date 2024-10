Reggio, Mediterranean Life approda in Consiglio. Minicuci: ‘Folle ritardare il progetto’

Il consigliere comunale Antonino Minicuci, già candidato a sindaco di Reggio Calabria, ha presentato al consiglio comunale un atto di indirizzo in relazione al progetto ‘Mediterranean Life’, porto turistico da realizzare in prossimità del centro commerciale Porto Bolaro.

Minicuci, nell’atto presentato, chiede al consiglio comunale di formulare indirizzo politico favorevole alla realizzazione del progetto Mediterranean Life. Secondo quanto previsto dallo statuto, entro e non oltre 20 giorni (a partire da mercoledi 17 febbraio) l’argomento dovrà essere inserito come Odg al primo consiglio comunale.

“La realizzazione del progetto Mediterranean Life, che la coalizione di centrodestra da me rappresentata alle ultime elezioni comunali reggine aveva inserito all’interno del proprio programma elettorale, è di valenza fondamentale per Reggio Calabria. Il progetto vorrebbe trasformare la Marina di Pellaro, nella zona di Porto Bolaro, in una sorta di oasi turistica da far invidia alle migliori città europee e non solo: grattacieli, centro culturale, porto turistico etc. Una realizzazione che trasformerebbe completamente l’intera area, convogliando tutto il traffico diportista del Mediterraneo verso Reggio”.