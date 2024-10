Minicuci e il ‘Grande patto per Reggio’: 180 giorni per salvare la città

“Far rinascere la città” è questo l’obiettivo presentato sin dal primo giorno a Reggio Calabria dal candidato sindaco Antonino Minicuci. L’esponente del centrodestra, che durante la campagna elettorale ha girato in lungo ed in largo la città, ha più volte manifestato la necessità di rispondere con urgenza ai problemi che da anni attanagliano i cittadini.

Da qui la nascita del “Grande patto per Reggio“, un programma diviso in 10 punti attraverso cui l’esponente del centrodestra mette nero su bianco le promesse agli elettori da portare a termine entro 180 giorni dal suo insediamento.

“Sono andato nei quartieri, nelle periferie e mi è stato impossibile non notare che una città bella come Reggio è ridotta invece ad un paese del terzo mondo. Non c’è acqua, i rifiuti sono in mezzo alle strade, per non parlare delle buche. Dobbiamo rilanciare la città, ma dobbiamo essere chiari. Ecco perchè vi espongo, sin da ora, il mio impegno per la città. Risposte e certezze in tempi immediati, questo è ciò che vogliono e meritano i reggini”.