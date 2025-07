Addio giostre al Botteghelle? Zimbalatti: ‘La bocciatura del Tar conferma l’incapacità di programmare’

“Pur avendo proposto da gennaio nelle commissioni competenti la necessità di individuare per tempo una location per gli spettacoli viaggianti, nell’immediatezza le giostre presenti annualmente per le feste di Settembre in onore della nostra Patrona. Nulla è stato proposto tranne che solo parole chiacchiere fino a farci ritrovare nelle solite condizioni di emergenza”.

A scriverlo, in un post su Facebook, è il neo consigliere di Forza Italia, Nino Zimbalatti. Il politico, che fino a poco tempo fa militava fra i banchi del gruppo misto, al quale era passato dopo lo strappo con la maggioranza, non ha lesinato le critiche ad uno degli argomenti più discussi in città: la localizzazione delle giostre in occasione delle festività mariane di Reggio Calabria.

Le critiche alla mancanza di programmazione