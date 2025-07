Al G.O.M. di Reggio nuova tecnica all’avanguardia per i trattamenti radioterapici

Al Sayyad: “Radioterapia con SGRT per tumori più mirata”. La tecnica è studiata per preservare tessuti e organi non oggetto di trattamento

Nell’ambito della grande attenzione riservata alle patologie oncologiche ed alle terapie innovative, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha attivato, presso la U.O.C. di Radioterapia Oncologica, una nuova tecnologia all’avanguardia nella gestione dei trattamenti radioterapici ed, in particolare, nel trattamento di alcuni tipi di tumore la cui posizione è fortemente dipendente dal ciclo respiratorio: la Surface Guided Radiation Therapy (SGRT) con Breath-Hold (ovvero respiro trattenuto).

Una tecnologia avanzata per una radioterapia più precisa

Di cosa si tratta: la SGRT è una metodologia di imaging dinamico che utilizza sistemi di telecamere ottiche per monitorare in tempo reale la superficie esterna del paziente. Essa rappresenta un importante progresso nella cura dei tumori e consente trattamenti radioterapici ancora più precisi – e quindi efficaci – per alcune tipologie di trattamento in cui i movimenti respiratori giocano un ruolo significativo, quali:

Tumori del distretto polmonare

Tumori del fegato

Trattamenti della mammella sinistra

Avviene in regime di apnea, definita Breath-Hold, o attraverso una inspirazione profonda (Deep Inspiration Breath-Hold – DIBH).

Come osserva il Direttore della U.O.C. di Radioterapia Oncologica, dr. Said Al Sayyad: “l’impiego di questa tecnologia nella routine clinica consente di assicurare un posizionamento del paziente sul tavolo di trattamento estremamente efficiente ed accurato, mediante il controllo costante della posizione durante l’intera seduta. Consente, inoltre, di correggerne ogni piccolo movimento anche nel corso delle sedute; infatti, se il paziente si sposta anche di poco, il sistema lo rileva e consente ai Tecnici Sanitari di Radiologia di intervenire immediatamente, assicurando che la terapia sia sempre mirata”.

“La Tecnica SGRT con Breath-Hold – spiega ancora il dr. Al Sayyad – garantisce che il trattamento della mammella sinistra venga eseguito nella fase respiratoria più favorevole e confortevole per le pazienti (che vengono istruite prima dell’inizio della radioterapia) al fine di ridurre l’esposizione del cuore”.

Un team formato e operativo per le prime pazienti

Il dr. Giuseppe Sceni, Direttore della UOC di Fisica Sanitaria, afferma: “la tecnica di trattenimento del respiro consente di ridurre il movimento degli organi interni (es. polmone, fegato) o esterni (es. mammella) causato dalla respirazione, e quindi di aumentare la precisione nel colpire il bersaglio tumorale (che col respiro trattenuto è pressoché immobile), minimizzando allo stesso tempo l’irradiazione dei tessuti sani circostanti”.

Il team di medici radioterapisti, di fisici medici, di TSRM, il cui impegno ed entusiasmo è degno di sottolineatura, ha completato la fase di formazione i primi giorni di giugno. Subito dopo sono stati avviati i trattamenti di SGRT con DIBH sulle pazienti con patologia della mammella sinistra.

“Siamo orgogliosi di offrire ai pazienti della Città Metropolitana un approccio terapeutico che unisce l’alta tecnologia alla massima attenzione ai loro bisogni”, conclude il Direttore della Radioterapia Oncologica.

Una sinergia per l’innovazione nella sanità calabrese

L’attivazione della SGRT con Breath-Hold conferma l’impegno dell’Ospedale di Reggio Calabria, guidato dal Commissario Straordinario, dott.ssa Tiziana Frittelli, a perseguire modelli di cura innovativi e investire nelle soluzioni tecnologiche più avanzate per la cura del cancro, con lo scopo di migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Un risultato che è anche frutto del lavoro incessante dell’Ufficio Tecnico e degli Uffici Amministrativi che hanno profuso un grandissimo impegno nelle fasi di acquisizione e organizzazione di tutti i lavori propedeutici all’installazione e alle fasi di collaudo delle Nuove Tecnologie implementate, nell’ambito del progetto di ammodernamento delle Radioterapie Oncologiche del Mezzogiorno.

Un ruolo importante in questo processo di innovazione è stato svolto dal Management del G.O.M. e dal Presidente della Regione, On. Roberto Occhiuto, che, quale Commissario ad Acta, ha accelerato l’iter che ha consentito l’ammodernamento tecnologico delle Radioterapie delle Regione Calabria.

