Meduri-Zimbalatti, a 'casa Lamberti' volano gli stracci: 'Comico da strapazzo. O io o lui'

Il progetto civico lanciato pochi giorni fa da Eduardo Lamberti Castronuovo vive già le sue prime (tragicomiche) pagine, degne del peggior modo di fare politica. Tutto è nato dall’incredibile dietrofront del ‘trasformista’ Zimbalatti, che meno di 24 ore dopo aver seduto al tavolo al fianco dello stesso Lamberti, Luigi Tuccio e l’ex senatore Renato Meduri, ha fatto finta di non sapere cosa significasse la sua presenza, con tanto di dichiarazioni ufficiali rilasciate.

“A seguito delle precisazioni del Dottore Lamberti sull’inesistenza di un comitato promotore riguardo la sua iniziativa, non può desumersi la partecipazione di A Testa Alta allo stesso. Intendo specificare che la mia posizione in termini politici non cambia in alcun modo rispetto all’appartenenza alla compagine di centrosinistra alla guida della Città. La mia partecipazione in quel contesto è dovuta alla stima e all’apprezzamento nei suoi riguardi ed in qualità di osservatore attento che guarda con attenzione alla possibilità della nascita di un movimento di civismo democratico per la Città”, la precisazione (se così si può definire) di Zimbalatti a poche ore dalla conferenza.

Il giorno dopo la sorprendente retromarcia di Zimbalatti, arriva un pesantissimo affondo via social di Meduri: “Alla prossima riunione della segreteria di Lamberti o io o Zimbalatti non ci saremo. Non mi piace scherzare con comici da strapazzo”, il durissimo commento dell’ex senatore che sancisce il primo strappo ufficiale all’interno del progetto civico di Lamberti. Progetto che a questo punto, salvo sorprese, proseguirà senza il contributo di Zimbalatti, che in parte si era già tirato fuori all’indomani della conferenza.

La giravolta dell’ex assessore, unita alla stilettata social di Meduri, non può che imbarazzare Lamberti, che aveva dato vita al nuovo progetto con le migliori intenzioni. Già clamorosamente mancate però nei primi giorni di vita.