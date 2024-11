Meeting di Nuoto Città dei Bruzi: la kermesse sportiva apre la stagione 2014/2015 del nuoto in Calabria

Un successo di partecipanti e di pubblico per la prima edizione del “Meeting di Nuoto Città dei Bruzi”organizzato dalla Tubisider Cosenza Nuoto in collaborazione col Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto e patrocinato dalla Regione Calabria e dall’Amministrazione Comunale di Cosenza. La manifestazione che ha tenuto banco nella piscina comunale coperta di Cosenza è stata vinta dalla Sicilia Nuoto che con 452 punti ha preceduto sul podio la Tubisider Cosenza Nuoto(381 punti) e la Calabria Swim Race(170 punti). In tutto sono state 13 le società che hanno dato vita allo evento sportivo, sei calabresi, quattro siciliane, due pugliesi e una lombarda. Oltre alle tre andate a podio, hanno gareggiato, Nuotatori Crotonesi, Il Gabbiano Paola, Sportinsieme, R. N. Lamezia Terme, Nuoto Chiaramonte, Polisportiva S.C. Erea, Cus Palermo, Olimpica Salentino, ICOS Sporting Club, Team Nuoto Lombardia. A premiare gli atleti nel corso della “due giorni” cosentina , il presidente del Comitato Calabro della FIN, Alfredo Porcaro, il consigliere, responsabile settore nuoto, nuoto master e nuoto di fondo del Comitato Regionale della FIN, Giuseppe Cantisano e l’on. Ennio Morrone, consigliere regionale con delega allo sport, spettacolo, politiche giovanili della Regione Calabria. La kermesse sportiva ha ufficialmente aperto la stagione 2014/2015 del nuoto in Calabria.’