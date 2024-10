Da Melito a Pentedattilo, tutto pronto per la discesa della Sacra Effigie

Il quadro della Madonna è una tela del 1600, arrivata sulla spiaggia di Melito di Porto Salvo, via mare, e ritrovata dai marinai nello stesso luogo in cui oggi sorge il santuario

La Madonna di Porto Salvo è uno dei ‘titoli’ con cui è venerata Maria, madre di Gesù, come protettrice dei marittimi.

Il quadro della Madonna di Porto Salvo è una tela del 1600 di autore ignoto, arrivata sulla spiaggia di Melito di Porto Salvo, via mare, e ritrovata dai marinai di quel tempo precisamente dove sorge oggi il Santuario.

Nel rispetto di una tradizione secolare come ogni anno i melitesi (o melitoti) il 25 marzo accompagnano la Sacra effigie di Maria SS di Porto Salvo dal Santuario in riva al mare alla contrada Tabacco e la consegnano al popolo di Pentedattilo (Pentadattilo in greco-calabro), che sulle dolci note dell’Ave Maria la porta fino alla Protopapale dei SS Apostoli Pietro e Paolo.

Lungo tutto il periodo che intercorre tra il 25 marzo e il penultimo sabato del mese di aprile la Chiesa Arcipretale del Borgo di Pentedattilo diviene meta di pellegrinaggi da parte dei fedeli, in special modo nei giorni della novena.

QUANDO

Quest’anno sabato 27 aprile avverrà la discesa della venerata Effigie, per essere ricondotta in Processione al Santuario di Porto Salvo. Ed in serata sulla riviera jonica reggina, nella Piazza prospiciente la Chiesa, si esibiranno alle ore 21:00 il Gruppo etnico “I Kardja ” ed il Gruppo Folk “Taranta Enotrjs”.

La Festa della patrona Maria SS. di Porto Salvo avrà il suo culmine domenica 28 aprile 2019, quando si svolgerà la consueta Processione per le vie principali di Melito di Porto Salvo e, al suo rituale rientro, vi saranno ad attenderla numerosi fedeli molti dei quali provenienti dai Comuni del circondario.

L’intera manifestazione religiosa è molto sentita da tutto il popolo melitese che attende con grande emozione le celebrazioni.

PROGRAMMA