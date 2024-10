La reliquia di Santa Rita arriva in provincia di Reggio per l’inizio della Quaresima

La comunità di Marina di S.Lorenzo, piccolo paese in provincia di Reggio Calabria, accoglierà la reliquia di S.Rita.

“Ho voluto fortemente – afferma il parroco di Marina di S.Lorenzo – la presenza della reliquia di S.Rita. Un arrivo non di certo casuale, che coincide con l’inizio della Quaresima. In questo modo la nostra comunità e tutte le famiglie del territorio potranno prendere Santa Rita come modello di virtù”.