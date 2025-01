Rotary 2102 con l’evento “Lotta all’obesità infantile”: focus a Melito

Un focus sulla corretta alimentazione e ancor più sui corretti stili di vita, da intraprendere già dalla tenera età, è stato accesso ieri nel corso di un incontro tenutosi presso l’Aula Magna della scuola “Corrado Alvaro” di Melito.

L’incontro informativo è stato promosso dal Distretto Rotary 2102 con Governatrice Maria Pia Porcino in collaborazione con il club “Area Grecanica Capo Sud”. La Presidente del club, Giuseppina Malara, nell’introdurre il progetto, ha evidenziato la costante attenzione del Rotary verso una problematica sociale che tra i giovani sta prendendo il sopravvento. L’obesità infantile rappresenta infatti una delle sfide più gravi per la salute pubblica del nostro tempo.

“È un problema che non possiamo ignorare, e il progetto ‘ROTARY A SCUOLA: Lotta all’Obesità Infantile’ è stato concepito proprio per affrontarlo con determinazione e responsabilità”, ha spiegato Ursino, Presidente commissione distrettuale Lotta Obesità Infantile .

“L’iniziativa è rivolta alle scuole, proprio perché – ha spiegato lo stesso Ursino – è possibile agire direttamente sugli alunni e, attraverso di loro, sulle famiglie.



Il nostro obiettivo è duplice, vale a dire quello di educare i più giovani a scelte alimentari sane e al contempo promuovere l’attività fisica come parte integrante della loro vita quotidiana. Alimentazione e giovani si confermano purtroppo un binomio disastroso. “In Calabria, dove il 42,1% dei bambini presenta un eccesso ponderale, è fondamentale intervenire con strategie preventive che coinvolgano insegnanti e genitori in un percorso educativo condiviso.

Siamo convinti che solo attraverso un approccio integrato e collaborativo possiamo sperare di invertire questa tendenza preoccupante. La salute dei nostri bambini è una priorità che richiede il nostro impegno collettivo. Insieme, possiamo costruire un futuro più sano per le nuove generazioni.”

Il progetto, patrocinato dalla Regione Calabria, dal CONI, dalla Società Italiana di Diabetologia, dall’Associazione Italiana Oncologia Medica e Associazione Italiana Cultura e Sport, vedrà coinvolti specialisti medici dell’Università “La Sapienza” che con collegamenti da remoto forniranno importanti assist informativi.

“Sposiamo a pieno la volontà di realizzare nella nostra scuola un progetto importante come questo

– ha ribadito la dirigente scolastica Concetta Sinicropi – trattandosi di un tema oggi ad alto impatto sociale, che necessariamente deve essere affrontato con interventi mirati e multidisciplinari. Ricordiamo come la Calabria è la seconda regione in cui è più alta la percentuale di adolescenti in sovrappeso – ha spiegato la Dirigente scolastica – e questo non può lasciarci indifferenti”.