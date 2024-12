7° Memorial ‘Un sorriso oltre la vita’. In ricordo di Simone Neto Dall’Acqua

“Anche quest’anno ci ritroviamo tutti insieme per ricordare Simone, nel cuore, nella mente e nell’animo di chi gli ha voluto bene. Non sarà una semplice partita, ma una serata speciale, fatta di sorrisi, abbracci e momenti condivisi, dove chi lo desidera potrà indossare un paio di scarpette e scendere in campo per celebrare il suo ricordo. Si inizierà con una partitella tra amici e parenti, dopodiché ci sarà un piccolo rinfresco. Vi aspettiamo numerosi sabato 21 alle ore 19, presso la Cittadella dello Sport a Ravagnese

Simone… fino alla fine”.