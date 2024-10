Mendicino, al via la gara per la bitumazione

In questi giorni il Comune di Mendicino ha pubblicato il bando per i lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno tutto l’asse viario principale del territorio, partendo da Via dell’Accoglienza, attraversando Viale della Concordia, Via della Solidarietà, Via San Paolo e arrivando fino a Via Candelisi.

Gli interventi programmati prevedono la completa bitumazione del manto stradale deteriorato, la fresatura al fine di ripristinare le originarie quote in corrispondenza dei marciapiedi, la messa a quota di chiusini e caditoie, la risagomatura con il ripristino delle pendenze, la posa in opera della segnaletica orizzontale e una minirotatoria tanto richiesta e tanto attesa dai cittadini e utilissima per la sicurezza stradale all’incrocio tra Via San Paolo, Via Costantino Mortati e Via Candelisi.

Il Sindaco Antonio Palermo ha espresso grande soddisfazione affermando che questo “è un intervento storico atteso da decenni dai nostri cittadini che ho fortemente inseguito e voluto e di cui ringrazio la Regione Calabria per il finanziamento concessoci”.

Ora, avviate le procedure di gara la cui scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 17 Ottobre, il Sindaco e l’amministrazione comunale sperano di realizzare i lavori prima della fine dell’anno, temperature e meteo permettendo, o, al massimo, nei primissimi mesi del 2019 appena finita la stagione delle piogge più intense.

Un altro importante obiettivo che si va aggiungere ai tanti di questi anni che il Sindaco Antonio Palermo e la sua amministrazione hanno realizzato. “Alla fine di questa legislatura consegneremo ai cittadini di Mendicino una Città totalmente diversa, con servizi efficienti e degni di questo nome, con politiche sociali e culturali invidiabili, con innovazioni profonde, il tutto figlio di un’idea di sviluppo chiara e precisa, sognata nel tempo e in questi anni pian piano realizzata” ha concluso il primo cittadino.