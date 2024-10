Calabria, Mendicino celebra la Giornata nazionale ‘Borghi autentici d’Italia’ – FOTO

Mendicino ha mostrato le sue bellezze e la sua identità nella Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia “Luoghi della lentezza e del saper fare”.

Il Comune ha aderito al progetto che promuove il territorio e genera consapevolezza rispetto al patrimonio artistico e culturale del centro storico. Un’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale “Borghi Autentici” attraverso la quale si intende promuovere e difendere le realtà dei piccoli borghi italiani, da sempre portatori di storia e cultura e che si è svolta, contemporaneamente, in più di 40 comuni italiani dei quali soltanto cinque in Calabria.

«Siamo felici della riuscita della nostra prima Gionata Nazionale dei BAI – hanno dichiarato il primo cittadino Antonio Palermo e l’assessore al Turismo Rossella Giordano – perché crediamo che tutti i borghi, in particolare quelli attrattivi come il nostro, siano una fonte di ricchezza per tutta la Calabria e l’Italia intera.

Come amministratori di Mendicino il nostro impegno sarà sempre profuso alla valorizzazione della nostra città affinché possa crescere sempre di più e divenire meta di numerosi visitatori. Abbiamo tutte le carte in regola affinché ciò avvenga. Per questo crediamo che insieme a tutti i cittadini che amano Mendicino come noi, possiamo fare buone cose. Noi saremo sempre al fianco di chi ama la nostra città e vorrà contribuire a farla crescere».