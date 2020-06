Reggina: Menez e Zarate e quella coincidenza nel 2008

"E chissà che sullo Stretto non si possa sognare in grande"

Arrivarono in Italia nello stesso anno, potrebbero tornarci insieme ed indossare la stessa maglia. Jeremy Menez e Mauro Zarate, il primo di fatto già amaranto per una trattativa data in esclusiva dal giornalista Alfredo pedullà, il secondo rilanciato nella giornata di ieri da TMW e verso il quale la Reggina ne avrebbe provato l'approccio prima di puntare sul francese. Assai probabile che l'arrivo di Menez escluda la possibilità di portare avanti qualsiasi discorso con l'ex Lazio e Fiorentina, anche se oggi su tuttoB si torna a parlare della coppia:

"Correva l’anno 2008. A Roma arrivavano due talenti dall’estero: alla Roma Jeremy Menez, alla Lazio c’era Mauro Zarate. 4 gol in 29 presenze alla prima stagione in A per il francese, partenza col botto per l’argentino (13 reti in 36 partite di campionato). Poi, destini ondivaghi: Menez ha vinto al PSG e ha fatto la differenza in Italia col Milan, ma negli ultimi anni ha girato un po’ il mondo. Zarate si è confermato grande in Argentina, ma non è sempre riuscito a ripetere, nelle sue varie tappe, l’exploit capitolino.

Potrebbero ritrovarsi in Calabria. Menez ci è già arrivato, a Reggio. È promesso sposo della Reggina, Zarate è nei pensieri degli amaranto. Prima di Menez, non dopo: l’offerta all’ex Lazio e Fiorentina è arrivata ancora prima dei tentativi nei confronti del transalpino. Fosse ancora attuale, sarebbe un bel duo Amarcord. E chissà che sullo Stretto non si possa sognare in grande".