Cirò accoglie il Merano Wine Festival Calabria: il vino calabrese protagonista internazionale

La Calabria si prepara a essere protagonista nel panorama enologico internazionale con un evento senza precedenti. Dal 7 al 9 giugno 2025, Cirò sarà il palcoscenico del Merano Wine Festival Calabria – “Cirò: Essenza del Sud”, un’iniziativa dedicata all’eccellenza vinicola e gastronomica del Sud Italia.

L’annuncio è stato dato durante la decima edizione di Wine&Siena – Capolavori del Gusto, che celebra il meglio della produzione enologica e gastronomica italiana. L’evento rappresenta un’occasione unica per promuovere il leggendario Cirò DOC e il ricco patrimonio enogastronomico della Calabria.

Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura, ha dichiarato: «Dal 7 al 9 giugno 2025 ospiteremo il Merano Wine Festival, una manifestazione che valorizzerà non solo i vini del Cirotano e della Calabria, ma anche l’agroalimentare e l’artigianato di eccellenza. È un’occasione per scoprire e visitare una terra straordinaria».

Tre giorni di degustazioni, masterclass, incontri e tavole rotonde vedranno protagonisti i vini calabresi, con un focus speciale sul Cirò, ma non mancheranno spazi dedicati a produzioni vinicole italiane ed estere, per un dialogo enologico a 360 gradi.

Fulvia Caligiuri, direttrice generale di Arsac, ha sottolineato: «Cirò è il luogo ideale per raccontare al mondo la tradizione, la qualità e l’innovazione della nostra identità enologica».

Helmuth Koecher, patron del Merano Wine Festival, ha aggiunto: «Questo progetto punta a esaltare il patrimonio storico e culturale della Magna Grecia. La Calabria, con le sue profonde radici storiche e il suo straordinario potenziale, si pone come esempio di eccellenza enologica e gastronomica, capace di ispirare l’intera penisola».

Il successo dell’evento sarà possibile grazie alla sinergia tra Regione Calabria, Arsac, i Comuni di Cirò e Cirò Marina e il Consorzio di Tutela del Cirò DOC.

Mario Sculco, sindaco di Cirò, e Sergio Ferrari, sindaco di Cirò Marina e presidente della Provincia di Crotone, hanno dichiarato:

«Siamo già al lavoro per curare ogni dettaglio di questa manifestazione, che rappresenta un’opportunità unica per svelare le bellezze e le potenzialità del nostro territorio».

Il programma prevede:

Paolo Ippolito, presidente della Commissione del Consorzio di Tutela del Cirò DOC, ha espresso il suo entusiasmo:

«Siamo onorati di ospitare per la prima volta nel Sud Italia questa manifestazione, che rappresenta una straordinaria vetrina per il vino calabrese e per l’intero Mezzogiorno».