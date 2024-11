Mercati esteri: workshop gratuito a Reggio Calabria

di Fabiana Tripodi – La Camera di Commercio di Reggio Calabria promuove un percorso formativo gratuito per le imprese che vogliono scoprire servizi e opportunità legate all’internazionalizzazione e all’accesso ai mercati esteri, dal titolo :“Internazionalizzazione e approccio a nuovi mercati esteri: strumenti e possibili percorsi per le PMI”

Sono previste due giornate formative, in programma rispettivamente martedì 12 gennaio e mercoledì 13 gennaio, dalle ore 9 alle ore 18 – presso i locali della Camera di Commercio di Reggio Calabria, in via Tommaso Campanella 12, inerenti due specifici argomenti:

Partecipare ad una fiera internazionale (analisi di settore e fiere: scegliere la fiera, le modalità di partecipazione, gli obiettivi, il budget; gestione della fiera: attività prima, durante, dopo)

(analisi di settore e fiere: scegliere la fiera, le modalità di partecipazione, gli obiettivi, il budget; gestione della fiera: attività prima, durante, dopo) Gestione del rapporto con i clienti (conoscere e classificare la clientela; gestire le relazioni col cliente; Il ruolo della comunicazione).

Si tratta di due incontri che seguono il percorso che si è svolto tra novembre e dicembre, sempre in tema di internazionalizzazione e strumenti come il business plan ed il project management.

Per iscriversi al percorso gratuito occorre compilare la scheda di adesione pubblicata sul sito della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Per informazioni:

Servizio Competitività delle imprese e del territorio

Tel. 0965/384267-233 -234

E-mail: sviluppoimprese@rc.legalmail.camcom.it