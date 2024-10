Mercatini di Natale a Reggio, tutte le info per la manifestazione di interesse

Il Comune di Reggio Calabria avvia le procedure di selezione per la realizzazione dei Mercatini di Natale 2018.

La partecipazione è aperta a tutti i soggetti (persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, ed istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private) in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

Le domande di partecipazione di cui al presente avviso, dovranno essere compilate secondo la modulistica dell’occupazione suolo e dovranno pervenire, tramite P.E.C., all’indirizzo: suap@pec.reggiocal.it entro il 12 novembre 2018.

CLICCA QUI per l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse integrale e la modulistica di occupazione suolo.