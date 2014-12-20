Mercatino di Natale a Piazza Italia: i bambini insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà
Sabato alle 17 un momento dedicato ai più piccoli nell'ambito del Mercatino di Natale: il sindaco regala i doni offerti dall'associazione
20 Dicembre 2014 - 14:38 | di Redazione
La Fiva Confcommercio di Reggio Calabria comunica che oggi 20 dicembre alle ore 17:00 nell’ambito del Mercatino di Natale a Piazza Italia ci sarà un momento particolare dedicato ai bambini e il Sindaco Falcomata’ regalerà dei doni offerti dall’associazione . Continua così il successo dell’evento che animerà le festività natalizie fino a domenica 21. – See more at: http://www.strill.it/citta/2014/12/reggio-domani-mercatino-di-natale-a-piazza-italia-con-il-sindaco-falcomata-e-i-bambini/#sthash.oS9CBMtb.dpuf
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