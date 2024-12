Mercatino delle Pulci a Cannitello: artigianato, moda vintage e DJ set per un Natale unico

La magia del Natale si avvicina e quest’anno, a Cannitello con l’attesissimo FLEA MARKET (XMas edition), un evento imperdibile che celebra l’artigianato, la moda vintage e la cultura locale.

Quando:

Sabato 14 dalle ore 17:00 alle 21:00

Domenica 15 dalle 10:00 alle 20:00

Dove: CALAVIOLA (Cannitello)

Il FLEA Market è l’occasione perfetta per scoprire e sostenere gli artisti ei creativi della nostra città. Potrete ammirare opere d’arte originali e fare shopping anche presso il nostro angolo dedicato al vintage “Second hand” , dove troverete abbigliamento e accessori unici che porteranno un tocco di stile al vostro guardaroba. Non dimenticate di esplorare anche gli oggetti natalizi, i cappelli e gli accessori che renderanno il vostro Natale ancora più speciale.

Ma non è tutto! Per rendere l’esperienza ancora più indimenticabile, avremo una selezione di delizie culinarie tipiche della nostra terra, grazie alla partecipazione di Kalabrillo e tanto altro, il tutto all’insegna della qualità e della tradizione della nostra terra.

Arte, Musica e Gastronomia

La musica sarà protagonista al FLEA Market. Cominceremo sabato 14, dalle 17 in poi, con il Vespa Club, un momento per scatenarsi sulla pista da ballo e dare un tocco di originalità all’evento!

Domenica 15, dalle 17:00 in poi, ci sarà il DJ set dal vivo con vinili d’epoca, con due DJ d’eccezione: Antonio Lubrano e Daniele Giustra, pronti a farvi vibrare con il calore del vinile.

E se siete amanti della buona cucina, non potete mancare al pranzo/brunch della domenica 15, dove gustare ottimo cibo, Vin Brulè e tanto altro, in compagnia di DJ talentuosi come Sergio Casile e Andrea Clemente , che vi delizieranno con selezioni musicali straordinarie.

Un’esperienza imperdibile

Il FLEA Market non è solo un mercatino: è un viaggio tra arte, musica e sapori, un luogo dove incontrare amici, sostenere i talenti locali e vivere l’atmosfera festosa in un contesto accogliente e vivace.

Vi aspettiamo al Mercatino delle PULCI a Cannitello (Villa San Giovanni, RC).