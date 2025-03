Milia (FI): ‘Lanucara si dimetta. Ennesima figuraccia sul mercato coperto di via Filippini’

“Ancora una volta, l’assessore Lanucara dimostra, con le sue dichiarazioni, di essere completamente inadeguata rispetto al suo ruolo: tutte le sue risposte, sia pubbliche che durante i lavori in commissione, risultano sempre confuse e poco dettagliate, facendo emergere chiaramente una mancanza di preparazione su temi che dovrebbe affrontare con serietà e competenza”.

È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia in risposta all’assessore Lanucara, che nei giorni scorsi ha replicato alla proposta del gruppo consiliare sulla riqualificazione del mercato coperto di via Filippini, definendo il progetto “una visione onirica”.

Leggi anche

“L’unico sogno da cui i reggini vorrebbero svegliarsi è un incubo che dura da dodici anni e che ha trasformato Reggio in una città dormiente – dichiara Milia– se c’è qualcuno che sembra vivere in un mondo separato dalla realtà, incapace di confrontarsi con la vera situazione che ogni giorno i cittadini reggini vivono, è proprio lei: è più che evidente che l’Amministrazione ha fallito nel proprio compito di restituire al mercato coperto il ruolo che merita”.

“Invece di rispondere con slogan da campagna elettorale, sarebbe più utile se l’Assessore si concentrasse sulla realtà.

È assurdo affermare che il Mercato coperto di Via Filippini non sia mai stato trascurato: nel corso del nostro sopralluogo, documentato anche dalle immagini, abbiamo avuto modo di constatare personalmente lo stato di completo abbandono della struttura, come confermato anche dall’ex assessore Martino.

Dopo anni di iniziative fallimentari, il mercato ad oggi è in stato di totale degrado. È evidente, quindi, che l’Amministrazione Falcomatà non ha fatto nulla di concreto per garantire la riapertura o la riqualificazione di questo storico mercato, un simbolo della nostra città che meriterebbe ben altro impegno e attenzione” prosegue la nota.

Leggi anche

“A questo punto, l’unico consiglio che vorrei dare all’assessore è di riflettere seriamente sul suo futuro in Giunta: al fine di tutelare la sua immagine professionale e in considerazione delle costanti figuracce a danno dell’Amministrazione Falcomatà – conclude Milia- forse sarebbe il caso di prendere una decisione responsabile attraverso un atto di riconoscimento dei propri limiti e rassegnando le dimissioni”.