Mercato Reggina: arriva la prima ufficialità in difesa

Dopo i corteggiamenti con Gianola e Laezza, la Reggina piazza finalmente il primo colpo anche per quanto riguarda la difesa. Il Direttore Sportivo amaranto, Massimo Taibi, ha infatti raggiunto un accordo con il centrale Stefano Ciavattini, giovane difensore della Roma Primavera.

L’oramai ex giallorosso, che vedrà scadere proprio oggi il vincolo che lo lega al club capitolino, da domani diventerà un calciatore della compagine dello Stretto, a cui si è legato per i prossimi tre anni. Questa la nota del sodalizio di Via Petrara:

La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo su base triennale col calciatore classe ’98 Stefano Ciavattini a decorrere dal 1° luglio 2018.

