Mercato Reggina: la punta arriva da Catania? Le ultime

di Matteo Occhiuto – La Reggina e la punta d’esperienza. Un matrimonio che, prima o poi, s’avrà da fare. Il Direttore Sportivo Massimo Taibi, infatti, ha l’obiettivo di allestire una squadra che sia priva di falle dal punto di vista numerico. Dopo il “no” di Rolando Bianchi e gli improduttivi pour parler con Ferdinando Sforzini, il mirino dell’ex portiere sembra essersi spostato su Francesco Ripa del Catania.

Il 32enne di Battipaglia è in uscita dal sodalizio etneo, e dopo le parentesi in terra siciliana e con la maglia della Juve Stabia, potrebbe comunque non volersi allontanare troppo da casa. In tale ottica s’è registrato l’interesse del club di Via Petrara.

Al momento, comunque, come rivelato dall’agente del ragazzo ai nostri microfoni, la trattativa non è nemmeno iniziata. Tuttavia, nel corso di questa settimana potrebbe anche arrivare la prima offerta ufficiale da Reggio Calabria. Seguiranno aggiornamenti.

