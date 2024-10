Mercato Reggina: perchè Sanseverino non vestirà l’amaranto

di Matteo Occhiusto – Giulio Sanseverino e la Reggina, due strade che non si uniranno neanche durante questo mercato. Dopo i rumors – rimasti tali – sul finire della finestra estiva, nei giorni scorsi il nome del centrocampista classe ’94 aveva ripreso a circolare in orbita amaranto.

Rimasto al Pisa, l’ex centrocampista di Palermo e Messina – chiuse la stagione scorsa contribuendo a salvare l’ACR – in questo campionato non ha trovato alcuno spazio in Toscana e, per tale ragione, sarebbe in procinto di lasciare i nerazzurri. Un contatto con il club di Via Petrara, in tal senso, c’è stato.

Nulla di fatto, tuttavia, anche a causa del mancato accordo fra le pari: Sanseverino non vestirà l’amaranto.