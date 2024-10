Mercato, Reggina rinforzata? Sicuramente più matura

De Francesco, Di Livio, Tazza, Di Filippo, Maesano, Solerio e – prossimamente – Porcino out. Castiglia, Giuffrida, Provenzano, Armeno ed Hadziosmanovic in. Un mercato davvero frenetico per la Reggina 1914 che ancora, nell’ultima settimana di trattative, potrebbe ulteriormente stravolgere l’organico.

Solo il campo, giudice unico ed insindacabile, potrà dire se il lavoro compiuto da Basile abbia o meno rafforzato il collettivo a disposizione di Agenore Maurizi. Quel che, invece, risulta certo è l’innalzamento dell’età media della rosa in dote al tecnico di Colleferro.

Una ventata, dunque, di esperienza che, in un torneo duro come la Serie C, soprattutto in una squadra che annovera la salvezza fra i propri obiettivi, è qualità importante. Da capire, adesso, se sul rettangolo verde la risposta sarà confortante.