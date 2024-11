A seguito della Prima Edizione del Mese Vegano organizzato a Reggio Calabria nel 2015 ReggioVeg vi invita nuovamente tutti vegetariani, vegani, e naturalemente anche i non vegetariani alla seconda edizione del Mese Vegano a Reggio Calabria proponendo dal 25 Settembre al 16 Ottobre varie animazioni da condividere

Cosé l’Alimentazione vegana ?

E un’Alimentazione Naturale senza prodotti animali: senza carne, pesce o frutti di mare, e senza uova, latticini e miele

Cosé il Veganismo ?

Il veganismo è uno stile di vita che esclude tutti i prodotti animali sia negli alimenti, in abbigliamento, tempo libero, prodotti per la casa e cosmetici. Sempre più popolare, questo stile di vita è adottato per diversi motivi. In particolare, l’ambiente, la salute, e soprattutto per l’etica rispettando la vita degli animali !

Mangiare vegan salva ogni giorno la vita di milioni di animali.

Vi aspettiamo numerosi per condividere la scoperta dei sapori vegetali più sorprendenti!

Saremo lieti di accogliervi !