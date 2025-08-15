Il messaggio del patron della Reggina Nino Ballarino ai tifosi
Ci si avvicina alla nuova stagione. Gli amaranto partono come favoriti per la vittoria del campionato
15 Agosto 2025 - 10:38 | Redazione
Il patron della Reggina Ballarino scrive un messaggio ai tifosi amaranto sul proprio profilo social:
“Cari tifosi amaranto,
in questo Ferragosto vi giungano i miei più sinceri auguri di serenità e gioia.
Stiamo tutti uniti per raggiungere il traguardo, con passione, lavoro e determinazione.
Il calore e la forza del popolo amaranto sono la nostra energia più grande”.
Buon Ferragosto e forza Reggina!