Il messaggio del patron della Reggina Nino Ballarino ai tifosi

Il patron della Reggina Ballarino scrive un messaggio ai tifosi amaranto sul proprio profilo social:

“Cari tifosi amaranto,

in questo Ferragosto vi giungano i miei più sinceri auguri di serenità e gioia.

Stiamo tutti uniti per raggiungere il traguardo, con passione, lavoro e determinazione.

Il calore e la forza del popolo amaranto sono la nostra energia più grande”.

Buon Ferragosto e forza Reggina!