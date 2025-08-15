City Now

Il messaggio del patron della Reggina Nino Ballarino ai tifosi

Ci si avvicina alla nuova stagione. Gli amaranto partono come favoriti per la vittoria del campionato

15 Agosto 2025 - 10:38 | Redazione

Patron Antonino Ballarino Curva Sud Granillo ()

Il patron della Reggina Ballarino scrive un messaggio ai tifosi amaranto sul proprio profilo social:

“Cari tifosi amaranto,
in questo Ferragosto vi giungano i miei più sinceri auguri di serenità e gioia.
Stiamo tutti uniti per raggiungere il traguardo, con passione, lavoro e determinazione.

Il calore e la forza del popolo amaranto sono la nostra energia più grande”.

Buon Ferragosto e forza Reggina!

RegginaReggio Calabria Calcio