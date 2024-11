Messenger, arrivano modifiche e nuove sezioni: “Siamo più di 900 milioni”

Messenger è diventato oramai uno degli strumenti più utilizzati dagli esseri umani. Inizialmente ‘annodata’ a Facebook, l’app che permette di scambiare messaggi, foto e video tra utenti è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni. Duecento milioni gli utenti quando due anni fa la separazione con Facebook diventò realtà, ben novecento quelli attuali.

“Siamo cresciuti di centinaia di milioni, non sarebbe stato così se non avessimo separato. Le reazioni degli utenti sono state tutt’altro che negative, perché le persone hanno perfettamente capito quali fossero le nuove funzioni, dalle chiamate, alle video chiamate, fino agli adesivi. Hanno avuto modo di scoprire così cose che nemmeno sapevano esistessero”. Questo il commento in proposito di Stan Chudnovsky, a capo del prodotto.

Diverse le novità annunciate in questi giorni, Messenger vuole proiettarsi verso il futuro. Le conversazioni più recenti saranno sempre posizionate in alto nello schermo, ma l’aggiunta della nuova sezione “Preferiti” consentirà di trovare facilmente le persone con cui si parla più frequentemente. Altre due sezioni, subito sotto, serviranno una a scoprire i compleanni dei propri amici e l’altra chi è online in quel momento.

Nella versione Android, inoltre, Messenger ha appena integrato gli SMS. In questo modo, non solo chat e messaggi si troveranno nello stesso posto, ma i secondi potranno sfruttare le funzioni presenti nell’app, dagli adesivi alla condivisione della posizione.

Impossibile non pensare a WhatsApp quando si tratta di app che permettono agli utenti di scambiare messaggi e file multimediali. Si può pensare a soluzioni particolari come a una ‘fusione’ o modifiche strutturali? Chudnovsky non si sbilancia: “WhatsApp sta crescendo molto, molto velocemente nei Paesi in via di sviluppo e Messenger non è mai cresciuto così rapidamente nei paesi sviluppati. Quindi vedremo cosa succederà in futuro, ma per il momento la situazione resterà questa”.