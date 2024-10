Messina, taglio del nastro e partenza super allo Street Food Fest 2023 – FOTO

Messina, 13 ottobre 2023. Parte fortissimo il Messina Street Food Fest 2023. Sono state migliaia le presenze nella serata inaugurale della quinta edizione dell’evento firmato da Eventivamente, in collaborazione con il Comune di Messina e Confesercenti Messina.

Il ‘sipario’ sulla kermesse del gusto si è alzato ufficialmente con il taglio del nastro da parte del presidente di Confesercenti Messina e amministratore di Eventivamente, Alberto Palella, insieme al sindaco di Messina, Federico Basile, il prefetto Cosima Di Stani e il presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina.

In contemporanea, nella grande area show cooking realizzata per l’occasione, si è aperta la sesta edizione di Messina Street Fish, il progetto volto alla valorizzazione del pescato locale sostenuto dalla Regione Siciliana Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68.

Afferma Alberto Palella, ricordando che le date di questa quinta edizione coincidono con le stesse del 2017, anno nel quale è nata la kermesse:

Ma le novità 2023 sono tantissime. Prosegue il presidente di Confesercenti e amministratore di Eventivamente:

“Ricordo la presenza record di operatori e casette, ben 53, con numerose nuove proposte gastronomiche e storiche conferme che ci accompagnano dalla prima edizione. Inoltre, la nascita Radio Messina Street Food Fest, che trasmette in piazza e sul web e racconterà ogni momento del Fest, è un modo per consolidare il rapporto con il territorio e diffondere la messinesità in Italia e nel mondo. Il nostro intento è quello di crescere anno dopo anno, consolidarci come appuntamento fisso in città, nella regione e per gli amici calabresi. Il Messina Street Food Fest è un’occasione di crescita anche per il commercio e per molti settori dell’economia locale. Quest’anno, inoltre, abbiamo organizzato un press tour con un gruppo di giornalisti che arrivano da fuori Messina è un modo per collegarci ancora di più con il territorio, per fare conoscere la città, la sua cultura e bellezze, il Museo regionale, i prodotti tipici, le cantine, le eccellenze e imprenditori e imprenditrici che lavorano con grande serietà, credendo nelle risorse e potenzialità del nostro comprensorio”.