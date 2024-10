Mesto: ‘Mazzarri un grande. Reggina in B? Difficile al momento’

E‘ sempre più vicino l’appuntamento con la gara di domenica tra la Reggina e la capolista Lecce. Da una parte gli amaranto alla ricerca di punti salvezza e con la società che continua a lanciare appelli affinchè il Granillo possa contare un buon numero di spettatori, dall’altra i giallorossi travolti da una crisi di risultati che stanno mettendo a serio rischio l’obiettivo promozione diretta.

I colleghi di Gazzetta del Sud hanno intervistato l’ex amaranto Giandomenico Mesto, che ha parlato della sfida ma anche dei suoi trascorsi in amaranto: “E’ una gara aperta a qualsiasi risultato e questa non è la solita risposta banale. Spero che Bianchimano e compagni riescano ad ottenere i tre punti. Mi auguro che la Reggina raggiunga la salvezza evitando i play out.

Mazzarri è stato fondamentale nella mia carriera, un grande, mi ha insegnato tanto e di questo gliene sarò grato per sempre.

La Reggina di nuovo in B? Mi sembra difficile al momento, credo ci vorrà ancora qualche anno, c’è da completare la ricostruzione e poi tentare la scalata alla cadetteria”.