Meteo: in Calabria è allerta gialla, brusco freno all'estate

Un weekend quasi autunnale per la Calabria con mari molto mossi, temporali e locali grandinate

La Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per due regioni e quella gialla per altre dieci, tra cui anche l'intera Calabria.

Meteo, allerta gialla in Calabria

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 17 luglio, allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico su settori di Abruzzo e Puglia. Allerta gialla è stata invece valutata sull’intero territorio di Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sicilia, Umbria e su restanti settori di Abruzzo e Puglia.

Weekend quasi autunnale

Un nucleo d'aria fredda giunto dal nord Europa si è riversato nel Mediterraneo e nel corso del weekend investirà le regioni meridionali, apportando marcate condizioni di instabilità atmosferica e un deciso abbassamento delle temperature (valori decisamente inferiori alle medie climatiche estive).

Secondo quanto riportato da Meteo3b, su Campania, Calabria e Sicilia tra sabato e domenica giungeranno molte nubi, con piogge, rovesci, temporali e locali grandinate, accompagnati da intensi e freddi venti settentrionali, che fra l'altro renderanno tutti i mari molto mossi. Anche la prima parte della prossima settimana si preannuncia relativamente piovosa, sebbene in questo caso con precipitazioni confinate prevalentemente alle ore pomeridiane e alle aree interne e montuose.

A Reggio Calabria la giornata di sabato dovrebbe essere poco nuvolosa, con temperature leggermente inferiori alla media. Per domenica 18 luglio previsti temporali.